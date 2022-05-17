Рятувальники і поліція навідалися у ліси до любителів шашликів. ФОТО

З метою попередження пожеж у природних екосистемах 15 травня фахівці лісгоспу, рятувальники та правоохоронці провели профілактичні рейди в місцях відпочинку людей на природі.

Рейдова група працювала на територіях урочищ “Чорний ліс”, “Кутківці”, “Шляхтинці”, “Чистилів” та “Парк здоров’я”.

Під час проведення заходу громадянам наголосили на необхідності дотримання правил пожежної безпеки, перебуваючи у лісових та лісопаркових зонах, а також проінформували щодо розмірів штрафних санкцій за порушення цих вимог.