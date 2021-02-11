Рятувальники дістали з ріки тіло рибалки, який пішов під лід ще вчора

Сьогодні близько обіду рятувальники виявили та підняли на поверхню тіло чоловіка, який зник під час риболовлі 10 лютого.

Про це повідомляють в обласному управлінні ДСНС.

Як ми повідомляли, 10 лютого о 11:35 в селі Кудринці Чортківського району під час риболовлі на ріці Збруч провалився під лід та потонув житель села Слобідка-Рихтівська Каменець-Подільської ТГ Хмельницької області.

На місце події залучалась оперативна група Борщівського РВ Управління, відділення водолазно-рятувальних робіт АРЗ СП Управління та працівники поліції.

Станом на 18 годину 10 лютого пошукові роботи результату не дали та були продовжені сьогодні.