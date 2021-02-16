Рятувальники через поле буксирували автомобіль, який віз хворих діток у лікарню. ФОТО

Вчора близько 16-ї години в групі «Автошляхи Тернопільщини» від «Колцентру ГУ НП» з’явилася інформація про те, що в селі Вербка Чортківського району потрібна допомога, аби доправити до лікарні дітей.

Проїзду через село, внаслідок погодніх умов, не було.

Рятувальники прибули з Монастириська, через поле відбуксирували легковий автомобіль до траси, а звідти батьки із малюками безперешкодно дісталися до лікарні в Івано-Франківськ.

До рятувальних робіт залучили 6 чоловік особового складу та 1 автомобіль підвищеної прохідності.