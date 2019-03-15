Близько двадцяти пожеж на добу доводиться гасити рятувальникам на Тернопільщині через умисні підпали сухої трави. Виїзд на одне гасіння вартує понад двадцять тисяч гривень. Відтак жителів краю просять зупинитися зі спалюванням сухої рослинності.

Упродовж минулої доби на Тернопільщині трапилося 17 пожеж в екосистемах. Загалом вогонь охопив понад 20 гектарів площі у різних районах області, – повідомив речник ДСНС в області Сергій Данілін. «У березні кількість пожеж в екосистемах на Тернопільщині значно побільшала. Були дні, коли рятувальники залучалися більше двадцяти разів до ліквідації пожеж. Переважно це наслідок людської необережності при поводженні з вогнем чи цілеспрямованих підпалів – на відкритих територіях. В основному горить суха трава та минулорічні рослинні залишки».

Тим часом екологи наголошують: це завдає шкоди здоров’ю людей та довкіллю. Наслідком спалювання є знищення мікрофлори та фауни верхнього шару ґрунту. Від сильної трав’яної пожежі гинуть практично всі тварини, що живуть у сухій траві або на поверхні ґрунту, серед них – зайці, їжаки, плазуни, земноводні.

Відтак щоб запобігти спалюванню сухої рослинності та її залишків, державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища розпочинають рейдові перевірки на території області. Порушникам загрожують штрафи від 170 до 340 грн., для посадових осіб – від 850 до 1190 грн.; за спалювання відходів – від 340 до 1360 грн. для громадян та від 850 до 1700 грн. для посадових осіб та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності.

Софія Романська