Вогнеборець, який рятує дитину.

Мурал, або стінопис, із таким сюжетом 17 вересня з’явився на споруді пожежно-рятувальної частини у Чорткові (ДПРЧ-6), яка відзначає 120-ту річницю створення пожежної служби, повідомляє МедіаТОР.

Креативно прикрасила колись оглядову вежу група художників: уродженці Чорткова Василь Білик та Олександр Головко, Тарас Римарчук, родом із Кам’янця-Подільського, та Володимир Вівчар зі Львіщини.

Як розповів Василь Білик, його дитинство пройшло у будинку, поруч із частиною – часто він із захопленням спостерігав за мужністю пожежників, тому цей стінопис – втілення дитячих спогадів і вражень.

«Ідея створити щось неординарне до 120-річчя частини виникла вже давно. Спочатку її обговорили Василь Білик з товаришем Ярославом Мельничуком, який працює пожежником у нашій частині. Згодом ми почали спільно ділитись думками про те, що саме зобразити на вежі. Не хотіли повторити чиєїсь ідеї, адже подібні мурали вже є у Києві, Рівному, Львові, Тернополі. Для Чорткова це дуже хороший проект», – каже начальник пожежно-рятувальної частини Чортківського району (ДПРЧ-6) Микола Погорецький.

Сірий колір стін вирішили замінити яскравими барвами. Зобразили міфічну істоту – дракона, який дихає полум’ям і наводить жах на мешканців. Пожежник закриває щитом від полум’я дракона дівчинку з котом. На цю беззахисну дитину часто схожі люди, які безпорадні під час зустрічі з вогнем.

Тепер вежу краще буде видно з усіх боків міста, бо розміри стінопису вражають: у висоту він сягає 16 м та більш ніж 5 м у ширину.

Мурал – це подарунок місту, адже виконували її абсолютно на волонтерських засадах, а фарбу і все необхідне надали благодійники.

«Ми втілювали задум протягом двох тижнів без вихідних, щоб встигнути до ювілею. Головна задумка роботи – показати жах, з яким борються рятувальники», – каже художник Олександр Головко.

З нагоди ювілею існування пожежної служби 18 вересня у Чорткові відбудеться День відкритих дверей, а о 12.00 год мурал освятять.

Тетяна Бенедига, МедіаТОР