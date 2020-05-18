Тернопільщина вшановує пам’ять жертв політичних репресій. У Тернополі заходи традиційно відбулися біля приміщення колишнього КДБ, у підвалах якого діє музей політичних в’язнів.

До меморіальної дошки жертв політичних репресій поклали квіти голова обласної ради Віктор Овчарук, депутати, державні службовці, представники громадських організацій.

Ще досі достеменно невідома кількість жертв політичних репресій в Україні – їх мільйони. Деякі фахівці вважають, що за час правління більшовицько-комуністичного режиму (від початку 1920-х і до кінця 1980-х років) в Україні було заарештовано майже півтора мільйона осіб. Багатьох із них було розстріляно, інші пройшли тюрми, заслання, переселення, депортацію (майже 3 мільйони), каторгу, табори, примусові психіатричні лікарні.

– Радянська репресивна машина знищила кращих, скалічила сотні тисяч осіб, змінила свідомість, психологію не одному поколінню українців. Таким чином результатом радянського терору стало не лише фізичне знищення, а й моральні каліцтва, які призвели до ситуації, що маємо нині в Україні на сході – сепаратизм та російську агресію. Голодомор, розкуркулення, ІІ Світова війна та її наслідки нищили Україну звідусіль, залишаючи кривавий слід в історії. Навіть у мирні часи радянська влада викорінювала тих, кого не забрали війни та геноцид – бунтівну інтелігенцію, національно свідомих громадян. Попри усі жахіття комуністичних репресій український вільнолюбний дух уцілів, передавався з покоління в покоління, від батька до сина, від матері до дочки. Адже наша незалежність та воля проросла на могилах безіменних героїв. Сьогодні в Україні віддають шану жертвам політичних репресій. Сьогодні ми схиляємо голови перед пам’яттю наших Героїв минулого і сьогодення – Героїв Небесної Сотні, загиблих у бойових діях на сході. Пам’ять про них залишиться у віках. Слава Україні! Героям слава! – зазначив очільник обласної ради Віктор Овчарук.

Нагадаємо, День пам’яті жертв політичних репресій відзначається згідно з Указом Президента від 21 травня 2007 року, щорічно у третю неділю травня, з метою належного вшанування пам’яті жертв політичних репресій, привернення уваги суспільства до трагічних подій в історії України, викликаних насильницьким впровадженням комуністичної ідеології.