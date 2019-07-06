П’ятого липня вночі у Тернополі горіли два контейнерних майданчики.

Близько третьої години ранку на лінію “102” надійшло повідомлення про те, що в двох дворах вулицях Богдана Лепкого та Київській горять сміттєві баки. Полум’я пошкодило ще й три автомобілі, припарковані поруч, повідомляє ІНТБ.

Одна з версій правоохоронців – умисний підпал сміття. Працівники поліції розшукують зловмисників та опрацьовують відео з камер спостереження.

Обслуговуюче ж підприємство почало роботи із облаштування нових контейнерних майданчиків.