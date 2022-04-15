Режим темряви на Тернопільщині відтепер починатиметься о 23.00.

Про це повідомив на брифінгу голова обласної військової адміністрації Володимир Труш. Паралельно діятиме і комендантська година.

Ресторани у краї зможуть працювати до 22.00. До 23.00 їхні відвідувачі та працівники повинні добратися додому.

«З 15 квітня комендантська година в Тернопільській області починається о 23.00 та закінчується в 5.00. Паралельно з нею режим темряви, який розпочинався о 21.00, буде розпочинатися теж о 23.00. Щодо закладів громадського харчування, режим роботи триватиме до 22.00. Людям після 22.00 потрібно добратися додому. Після 23.00 жодне таксі будь якої служби не пересувається містом», – зазначив Володимир Труш.

Під час комендантської години на Тернопільщині посилено патрулює поліція і тероборона. У цей період пересуватися містом та областю заборонено.