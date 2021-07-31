Масштабні тренування резервістів організовують на Тернопільщині. На одному із військових полігонів протягом місяця вони вдосконалюватимуть свої вміння і навички.

У територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки Тернопільщини наразі готуються до відправки резервістів. Навчальні збори триватимуть понад чотири тижні. Резервісти будуть вдосконалювати свої вміння і навички згідно військово-облікових спеціальностей.

“Це добра нагода пригадати призабуте, навчитися новому, знову відчути у руках зброю, поспілкуватися з такими самими як я, хлопцями, які розуміють, що час від часу ми маємо тренуватися і удосконалюватися. Потрібно завжди бути готовим захищати свій дім, свою країну. Це обов’язок кожного чоловіка”, – ділиться враженнями учасник навчань Дмитро.

Додамо, протягом військових зборів з резервістами будуть проводитися заняття з вогневої, інженерної, тактичної, спеціальної та медичної підготовки. Проводитимуть тренування професійні інструктори, які мають бойовий досвід.