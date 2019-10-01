Традиційний рейтинг ми впорядковуємо напередодні глобальних змін у місцевій владній вертикалі.

За лічені дні стане відомо на кого зроблять ставку в команді Зеленського. При тій абсолютній владі, якою заволоділа нова команда, цілком зрозуміло, що її ставленник стане розпорядником місцевого адмінресурсу і решти випливаючих обставин. Якщо, звичайно, буде ставити таку мету.

Але наразі, поки не відбулися кардинальні пертурбації, найбільш сильними на Тернопільщині є впливи осіб, які володіють значними фінансовими та людськими ресурсами. У період міжвладдя – це був їх час.

1 (-). Виборці

Але на чолі нашого рейтингу – самі тернополяни, які вкотре стали вершителями долі для київських та місцевих еліт. У липні “розпорядники голосів” скинули з насиджених місць команду порошенківців та дали карт-бланш загадковій Зе-команді. У бажанні позбутися “мародерів у владі” тернополянам було все одно, за кого із “зеленої” команди голосувати. Мабуть тому нардепом став ноунейм, в послужному списку якого відомий журналіст Сергій Сінкевич “відкопав” звичайнісінький побутовий кримінал.

2 (). Сергій Надал, міський голова Тернополя

Вибори жодним чином не зачепили стабільність позицій міського градоначальника. І хоч його ставки (Черкашин та Бицюра) не зіграли, зате стали ще одним стимулом зговірливості для міськдепів, для яких тепер кожен день у владі дорогий. На відміну від мера, у якого достатньо високий рейтинг, депутатам міськради мало що світить на наступних виборах. Тим часом у завбачливого Надала, як мінімум, кілька колон на вибори. Хочете націоналістів – є колона “Свободи”, хочете патріотичних лібералів – колона фан-клубу Вакарчука з Черкашиним на чолі. На гірший випадок завжди “під руками” приручені та “підгодовані” колони порошенківців з самопомічівцями. Очевидно, що цього разу з більшістю у Надала проблем не повинно бути.

3 (). Чайківський Іван, народний депутат України

Аграрій з Настасова у звітному періоді значно посилив свої позиції, ставши нарешті нардепом. На окрузі з центром у Зборові здобув перемогу нокаутом, не залишивши конкурентам жодного шансу. У парламенті Чайківський добився посади секретаря аграрного комітету та увійшов у депутатську групу “За майбутнє”, яка фактично підпирає монобільшість “Слуги народу”. Перспективна позиція.

4 (). Ярема Андрій, бізнесмен

Тернопільський “монте-крісто” вклався у багато проектів, в тому числі політичних. Дорожній бізнес, який ведуть підконтрольні йому структури, змушує диверсифіковувати ризики. Щось зіграло з першого разу, щось – закладено на перспективу. Але у Яреми, на відміну від більшості фігурантів нашого списку, є запас фінансової міцності, який дозволяє спокійно спостерігати за метушливими діями своїх та чужих маріонеток. За відкритими даними одного з дрсліджень, спільні структури Яреми і його партнера Юрія Ханіна за останній рік виграли тендерів майже на 5 мільярдів гривень(!). Масштаби вражають…





5-6 () Гадз Петро, “Бучачагрохлібпром”, Люшняк Микола, народний депутат

Міцний тандем дозволив політику втримати мандат у час виборчого Зе-шторму, а бізнесмену – міцно утримувати штурвал у реалізації амбітних господарських проектів. Обоє вчасно дистанціювались від списаних виборцями барн-юриків та ведуть власну гру. У новій Раді Люшняк потрапив у впливовий аграрний комітет. Гадз натомість накопичує ресурси напередодні відкриття ринку землі.





7-8 (). Овчарук Віктор, голова Тернопільської обласної ради, Богомол Олександр, начальник обласного управління Нацполіції

У час кадрового колапсу влади залишаються острівцями стабільності у вихорі змін. Неконфліктний за своєю природою Овчарук став магнітом для багатьох політичних гравців і може стати містком між старою і новою владою. Симптоматично, що навіть такий політичний зубр, як Василь Деревляний, не намагається при цьому грати власну гру, а працює в команді Овчарука.

Щодо Богомола, то у шефа тернопільської поліції сформувався певний публічний стиль. “На люди” Богомол з’являється тільки у професійних справах, коли суспільство потребує кваліфікованої і зваженої інформації. Цей непомітний почерк дозволяє залишатися “на плаву” у команді незмінного поки що Авакова.

9 () Гуда Ігор, гендиректор “Креатор-Буду”.

Успішний бізнесмен давно дистанціювався від політики, однак міцно тримає важелі впливу на неї через підконтрольні ресурси та групи. Це дозволяє утримувати та нарощувати темпи будівництва житла та реалізації інших інвестиційних проектів. Для бізнесу Гуди важливі хороший інвестиційний клімат в країні та зростання доходів населення.

10 () Гевко Володимир, народний депутат, “Слуга народу”

Потенційно найбільш сильний та підготовлений тернопільський нардеп з партії Зеленського. Це помітили навіть у Зе-команді, доручивши місце заступника голови престижного бюджетного комітету Ради. Має хороші канали комунікації в оточенні Зеленського. Його молодший брат – шоу-бізнесмен Віктор Гевко давно працює з “95 кварталом”. Словом, Гевко може багато досягти і зробити для свого округу у цій команді. Наразі теоретично. А на практиці – це залежить від нього самого та збігу обставин. Єдиний мінус Гевка – тісні і давні зв’язки з братами Барнами і Юриками, яких нова влада на дух не переносить.