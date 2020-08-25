Напередодні старту нового політичного сезону “За Збручем” повертається до традиційного рейтингування впливу на життя міста та області публічних і непублічних осіб. Це в жодному разі не рейтинг популярності, яким міряють політиків, а, власне, спроба оцінити можливості тих чи інших гравців.

Ярема Андрій, мультимільйонер

Тернопільський товстосум є безумовним лідером у нашому табелі про ранги. За об’ємом фінансового ресурсу з ним не здатен зрівнятися жоден місцевий бізнесмен. За останній рік Ярема значно посилився. Якщо при владі Порошенка у дорожному бізнесі у нього не все складалося, то при Зеленському ситуація значно краща. Техно-буд-центр увійшов у трійку найбільших підрядників з ремонту доріг в Україні. Навесні фірма Яреми забрала два “жирних” підряди на 2,5 мільярди на ремонт дороги М-12 з Тернополя до Заліщик, а також десятки значно дрібніших підрядів. Кажуть, новий в. о. начальника Служби автодоріг області Микола Довгошия – його людина. ТБЦ також отримує підряди на ремонт обласних доріг, які розподіляє обласна рада. Щоправда, кажуть, що не склалися у Яреми стосунки з головою ОДА Трушем. Однак є Віктор Овчарук, з яким у Яреми все ОК. Задніх також не пасе нардеп- автомайданівець Ігор Василів. Навколо цих двох осіб Ярема розкладатиме карти на наступних місцевих виборах. Зрештою, черга отримати благословіння мультимільйонера з місцевих політиків дуже довга.

Надал Сергій, мер Тернополя, “Свобода”

До виборів Надал підходить з рекордним рейтингом, який на старті кампанії знімає всі питання щодо переможця. Інтрига полягає лише в тому, скільки своїх депутатів мер заведе в наступну міськраду і як це зробить. Власне, такий розклад ставив у ступор намісників Зеленського і нервував Зе-функціонерів, які розуміли марність планів мірятися м’язами з Надалом. Міцні електоральні позиції дозволяють меру не звертати увагу на вертикаль Зеленського. Хоча спроби “покусати” або, швидше, “відкусити шматочок” присутні. В першу чергу з боку молодого прокурора області.

Богомол Олександр, начальник обласного управління Нацполіції

Після Надала – другий з топ-чиновників за довговічністю перебування на посаді. В його господарстві – видимий порядок, який навіть не зачепила зміна президентської вертикалі. Тернопільська область для Авакова не принципова, а особливих претензій з центру до роботи начальника нема.

Чайківський Іван, народний депутат, “За майбутнє”

Депутат-самовисуванець обзавівся політичним дахом, вступивши в депутатську групу “За майбутнє”, яку очолює Ігор Палиця. Активність, з якою Чайківський просуває нову партію, свідчить про те, що політик планує зібрати серйозний урожай на осінніх місцевих виборах.

Овчарук Віктор, голова обласної ради

Останні кілька місяців – зоряний час для голови обласної ради. Відчуваючи за собою плечі Яреми, Овчарук нарешті став повноцінним головою обласного парламенту. Вступив у бюджетну війну з адміністрацією Труша, веде активну публічну агітацію за партію Порошенка. Та чи зможе Овчарук видерти свій кусок виборчого “пирога” у тандему братів Барн-Юриків?

Гевко Володимир, народний депутат, “Слуга народу”

Отримав повний контроль над партійною організацією “слуг”. Формує практично усі команди на місцях і буде пильним цензором, щоб при складанні списків у місцеві ради не пролізли регіонали та інші зашкварені особистості. Гевко-молодший стане кандидатом від партії Зеленського на мерські вибори. Все, здається, класно. Ще би рейтинг партії трохи підріс…

Барна Степан, голова облорганізації “Європейської солідарності“

Ми неодноразово розповідали, що за намісництва Труша Барні комфортніше, ніж за Сопеля. Є точки дотику для спілкування з місцевою Зе-владою. Є трибуна обласної ради, де Овчарук ніби не чужий. Є перспективи на нові вибори. Черга за місця довга не стоїть, але бажаючих не бракує. Благо, рейтинг партії Порошенка тримається в нашому регіоні на одному рівні зі “слугами”. Словом, все у Степана Степановича в опозиції добре. Зрештою, яка це опозиція – це перепочинок. Тільки щоб не заколисало, як на посаді…

Гуда Ігор, гендиректор “Креатор-Буду”

Першим з будівельників вийшов з пандемічного шоку. Компанія швидко будує і швидко здає об’єкти, залишаючись безумовним лідером будівельного ринку міста. Зараз “Креатор” розпочав новий амбітний проєкт в центрі Києва – Креатор-сіті. Цікаво, що в багатьох проєктах Гуда кооперується з Яремою. Цей бізнес-тандем – найпотужніший в сучасній історії міста.

Труш Володимир, голова Тернопільської ОДА

На відміну від попередника Сопеля – бойовитіший і нагліший як керівник. Однак ці методи не завжди спрацьовують в області з сильними політичними традиціями. Одна з перших помилок – запрошення в команду порошенківця Валова – досі б’є бумерангом по позиціях намісника Зеленського. Проблеми з обласною радою та Овчаруком – з тієї ж “опери”. Внаслідок цього Трушу доводиться замикатися в оточенні найближчих людей, яких привіз із собою в Тернопіль з Рогатина та інших областей.

Головко Михайло, екс-нардеп, “Свобода“

Таємний джокер майбутніх місцевих виборів. За рік після прощання з парламентом укріпив власні фінансові тили, затіявши ряд амбітних бізнес-проектів. Звичайно, у професійного революціонера не питають, “откуда дровішкі”, але до виборів готується ретельно. Дуже хоче повернутися у велику політику. Але ключ до реваншу – в руках Надала. Підсобить Сергій Віталійович – буде у “Свободи” результат, не підсобить – не буде. Така жорстка для Головка логіка на цих виборах.

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