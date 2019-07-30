В Україні триває вступна кампанія. Зараз у вищих навчальних закладах приймають оригінали документів від вступників, які навчатимуться за державні кошти. Подати їх абітурієнти можуть до 18.00 31 липня.

А вже до 12.00 першого серпня, ті, хто подав документи до обраного вузу, мають бути зараховані на навчання. Скільки ж абітурієнтів хотіли б навчатися саме у тернопільських університетах і наскільки вони популярні порівняно з іншими вузами України, дізнавалася кореспондент «За Збручем».

Рейтинг вищих навчальних закладів формується за результатами роботи Інформаційної системи «Вступ.ОСВІТА.UA». Щороку вони публікують топ-100 найпопулярніших вишів серед абітурієнтів. Щоправда, при цьому враховуються тільки заяви від вступників на навчання для здобуття кваліфікаційних рівнів бакалавра та магістра на базі повної загальної середньої освіти за всіма формами навчання, тобто тільки тих, хто вступає після закінчення 11 класу. Цього року, як і попереднього, найпопулярнішими серед абітурієнтів стали Київський національний університет імені Тараса Шевченка та Львівський національний університет імені Івана Франка. На третьому місці – Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського.

Щодо тернопільських вищих навчальних закладів, то найбільше заяв від тих, хто поступає на базі повної загальної середньої освіти надійшло до Тернопільського національного економічного університету – 6870. У топ-100 він на 30 місці. Загалом, до закладу подали 12052 заяви. На другому місці серед місцевих університетів – Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. До нього подали 4803 заяви, і він посів 47 місце у всеукраїнському рейтингу. Всього ж у цей навчальний заклад надійшло 6822 заяви. Тернопільський національний медичний університет імені Івана Горбачевського серед місцевих вузів посів тертю сходинку із 4498 заявами та 56 місце серед вузів України. Всього до цього університету подали 5419 заяв. До Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя від випускників шкіл надійшло 3216 заяв. Якщо брати до уваги тільки цю категорію вступників, то він на четвертому місці серед тернопільських закладів і на 82 місці на загальноукраїнському рівні. Всього до цього навчального закладу подали 6041 заяву. Таким чином, по загальні кількості заяв серед вузів області він посідає третє місце, а медичний університет – четверте. Дані про загальну кількість заяв поданих до тернопільських вишів взяті з інформаційної системи «Вступ.ОСВІТА.UA» станом на 29 липня.

Ольга Трач



