Рецидивістка обікрала школярку, поки вона танцювала

Повідомлення про крадіжку мобільного телефону надійшло до співробітників Бучацького відділення поліції від матері потерпілої школярки. Збитки жінка оцінила у понад 3500 гривень.

З’ясувалося, дівчинка після школи відвідувала гурток. У роздягальні залишила свій телефон. Допоки школярка пішла в танцювальний зал, невідома жінка зайшла у роздягальню та із дивана взяла мобільний телефон неповнолітньої. Свідками протиправного стали дві школярки.

З’ясувавши усі обставини, поліцейські встановили причетну до протиправного особу. Нею виявилася раніше судима 27-річна мешканка Чортківського району.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Дії зловмисниці слідчі кваліфікують за частиною 1 статті 186 ККУ. Триває досудове розслідування.