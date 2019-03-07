Рецидивіст з Тернопільщини взявся за старе

07/03/2019 0
Розмір тексту:
версія для друку

Працівники Тернопільського відділення поліції відкрили кримінальне провадження за фактом таємного викрадення чужого майна щодо 36-річного жителя району. Правоохоронцям вдалося довести причетність краянина до крадіжки в селі Шляхтинці.

Як розповів потерпілий, він виявив відсутність майна, яке зберігав в літній кухні. Як результат чоловік позбувся електроінструментів на суму майже 2500 гривень.

Правоохоронці розшукали особу причетну до злочину.  Ним виявився раніше судимий місцевий мешканець. У протиправному він зізнався.

Йому інкримінують частину статтю 185 Кримінального кодексу України – «Крадіжка», повідомляють у поліції.

  • Теги:
загрузка...

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд

Погода

Опитування

  • Яка з представлених у міськраді політичних сил захищає Ваші інтереси?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
8 / 0,339 / 12.17m