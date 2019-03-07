Рецидивіст з Тернопільщини взявся за старе
07/03/2019 0
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Працівники Тернопільського відділення поліції відкрили кримінальне провадження за фактом таємного викрадення чужого майна щодо 36-річного жителя району. Правоохоронцям вдалося довести причетність краянина до крадіжки в селі Шляхтинці.
Як розповів потерпілий, він виявив відсутність майна, яке зберігав в літній кухні. Як результат чоловік позбувся електроінструментів на суму майже 2500 гривень.
Правоохоронці розшукали особу причетну до злочину. Ним виявився раніше судимий місцевий мешканець. У протиправному він зізнався.
Йому інкримінують частину статтю 185 Кримінального кодексу України – «Крадіжка», повідомляють у поліції.
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