Рецидивіст з Тернопільщини взявся за старе

07/03/2019 Розмір тексту:

Працівники Тернопільського відділення поліції відкрили кримінальне провадження за фактом таємного викрадення чужого майна щодо 36-річного жителя району. Правоохоронцям вдалося довести причетність краянина до крадіжки в селі Шляхтинці.

Як розповів потерпілий, він виявив відсутність майна, яке зберігав в літній кухні. Як результат чоловік позбувся електроінструментів на суму майже 2500 гривень.

Правоохоронці розшукали особу причетну до злочину. Ним виявився раніше судимий місцевий мешканець. У протиправному він зізнався.

Йому інкримінують частину статтю 185 Кримінального кодексу України – «Крадіжка», повідомляють у поліції.