Мінером виявився уродженець Хмельниччини, 1978 року народження. Свій вчинок лиходій пояснив тим, що хотів «потренувати» правоохоронців.

– Зловмисник родом з Хмельниччини, проте на даний час проживає зі співмешканкою у Тернопільському районі. В минулому був судимий за вчинення розбійного нападу, – повідомив начальник Тернопільського відділу поліції Сергій Гаврилюк. – Перебуваючи на залізничному вокзалі, вирішив повідомити про замінування і, аби заплутати сліди, сів у потяг, що прямував до Львова. На території Львівської області ми його розшукали. У скоєному він зізнався.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального порушення, передбаченого частиною 1 статті 259 ККУ. Нагадаємо, сьогодні о пів на дев’яту ранку до Тернопільського відділу поліції надійшло повідомлення від невідомого чоловіка про те, що заміновано залізничний вокзал в обласному центрі. Зловмисник погрожував, що через 20 хвилин прогримить вибух. На місце події виїхали всі екстрені служби.

Поліцейські та рятувальники обстежили приміщення вокзалу й прилеглі території. Задля безпеки було евакуйовано понад три сотні громадян. На щастя, вибухонебезпечних предметів виявлено не було. О дев’ятій годині роботу залізниці було відновлено.

Поліцейські нагадують, що за неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності передбачено покарання у вигляді штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років. Окрім цього зловмисник зобов’язаний відшкодувати усі витрати, пов’язані з виїздом на місце події екстрених служб.