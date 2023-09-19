З проникаючим пораненням грудної клітки до лікарні госпіталізували 39-річного жителя Кременецького району. Чоловіка ножем поранив старший брат.

Поліцію та швидку викликали сусіди. За попередньою інформацією, підозрюваний уже відбував покарання відповідно до статті 263 ККУ. У 2021 році чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, на власній присадибній ділянці підірвав бойову ручну осколкову гранату Ф-1. Тоді його затримали та притягнули до відповідальності.

Через два з половиною роки чоловік знову попав у поле зору поліції. 18 вересня підозрюваний розпивав спиртні напої разом із молодшим братом. Між чоловіками виникла суперечка і він, схопивши ніж, вдарив ним родича.

Сварку чули сусіди, а прийшовши, побачили пораненого односельця. Вони викликали швидку та поліцію. Потерпілого госпіталізували до реанімаційного відділення, а його кривдника затримали відповідно до статті 208 КПК. Вирішується питання про оголошення підозри згідно зі статтею 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ та обрання запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво над справою здійснює Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони у Західному регіоні.