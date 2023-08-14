Завдяки тому, що потерпілий не зволікав із повідомлення про злочин, поліцейські затримали зловмисника на гарячому.

На лінію 102 надійшло повідомлення від жителя Почаєва про те, що з його автомобіля невідома особа викрала особисте майно. На місце події негайно виїхали правоохоронці й затримали зловмисника згідно статті 208 Кримінального процесуального кодексу.

З’ясувалося, потерпілий разом із сином приїхали до сусіднього з Почаєвом села, де розташована їхня земельна ділянка. Пішовши поратися в городі, залишили транспортний засіб відчиненим.

В якийсь момент чоловіки побачили незнайомця. Той, незважаючи, що за ним спостерігають, кинувся до салону авто, вхопив гаманець з грошима та став тікати. Наздогнали зловмисника працівники поліції.

Грабіжником виявився раніше судимий за майнові злочини житель міста Дубно Рівненської області. У нього вилучили крадене майно.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 186 (грабіж) Кримінального кодексу. Вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу.