Рецидивіст обікрав кіоск лише через два місяці після того, як вийшов із в’язниці

Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили місце знаходження крадія та вилучили у нього речові докази.

Про крадіжку з кіоску швидкого харчування, що розташований на масиві «Дружба» у Тернополі, до поліції повідомив його власник. Пошкодивши металеві двері, злодій проник всередину та викрав звідти мікрохвильову піч, продукти харчування, 1 400 гривень.

Камера відеоспостереження, встановлена неподалік від місця події, зафіксувала чоловіка, який проник до ятки. У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 33-річний житель Тернопільського району. Як з’ясувалося, він лише два місяці тому звільнився з в’язниці, де відбував покарання за крадіжки з проникненням.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від 5 до 8 років позбавлення волі.

Оперативники також продовжують перевіряти фігуранта на причетність до вчинення схожих злочинів на території обласного центру.