Рецидивіст, якого випустили на волю за 140 тисяч гривень, знову взявся за старе

21/01/2019 Розмір тексту:

Порушення правил дорожнього руху, керування транспортним засобом у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння, незупинка на вимогу правоохоронців, їзда без документів і під час заборони сідати за кермо, смертельне ДТП та торгівля наркотиками – це не повний перелік злочинів, які вчинив тернополянин впродовж останніх років.

Не спинило чоловіка і рішення про чотирьохрічне позбавлення волі. Проте тоді він подав апеляцію та почав затягувати час. В серпні 2018 рецидивіст знову попався на незаконному збуті наркотиків. Його взяли під варту з правом внесення застави в 140 тисяч гривень. Гроші чоловік проплатив, вийшов на волю та далі почав торгувати забороненими речовинами, повідомляють у поліції.

За словами начальника підрозділу протидії наркозлочинності в області Михайла Димиди, працівники поліції під процесуальним керівництвом Тернопільської місцевої прокуратури, як тільки тернополянин вийшов під заставу, почали документувати нові порушення.

Шістнадцятого січня 2019 року чоловіка затримали “на гарячому” під час реалізації метамфетаміну. Під час обшуку вилучили 13 фасованих пакетиків з солями, марихуану та пігулки “екстезі”. В його транспортному засобі, який перебував на польській реєстрації, знайшли ваги для фасування. За кермом підозрюваний їздив без будь-яких документів та дозволів.

За попередньою інформацією, наркотиками він торгував з автомобіля, бо дома, на орендованій квартирі, знаходилися дружина та двоє малолітніх дітей.

Тернополянину оголосили підозру відповідно до статті 307 частина 2 ККУ – Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинені повторно.

Суд обрав йому міру запобіжного заходу – тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі триста тисяч гривень.