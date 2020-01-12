Правоохоронці довели причетність 45-річного тернополянина до двох фактів відкритого викрадення чужого майна, поєднаного з насильством.

На даний час вирішується питання про обрання зловмиснику міри запобіжного заходу.

Обох своїх жертв підозрюваний підстеріг на залізничному вокзалі Тернополя, повідомляють у поліції. Один із потерпілих – 44-річний житель Гусятинського району повертався із заробітків. Очікував на свій потяг, аби добратися додому. Нападник вдарив чоловіка по голові, відібрав мобільний телефон та гаманець з грошима. Потерпілий оцінив збитки у майже 25 тисяч гривень.

Ще одне повідомлення про пограбування надійшло до співробітників Тернопільського відділу поліції від 53-річного жителя обласного центру. У нього зловмисник разом зі своїм знайомим відібрав мобільний телефон. Після звернення потерпілих працівники карного розшуку встановили особу нападника.

Підозрюваний – неодноразово судимий 45-річний житель обласного центру. Правоохоронці перевіряють його на причетність до вчинення інших злочинів. Триває досудове розслідування, розпочате за частиною 2 статті 186 ККУ.