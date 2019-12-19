До працівників Тернопільського відділу поліції звернулася працівниця однієї із місцевих аптек.

Жінка розповіла, що невідомий чоловік незаконно привласнив засоби контрацепції, завдавши матеріальних збитків на суму понад 600 гривень.

Камери відеоспостереження зафіксували, як зловмисник чинить протиправне, повідомляють у поліції.

Поліцейські встановили, що це раніше судимий тернополянин 1985 року народження. Щодо чоловіка вже відкрито декілька кримінальних провадження за скоєння майнових злочинів на території Тернополя.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 185 ККУ.