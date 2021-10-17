У Тернополі презентували книжку Галини Сірої, Петра Голика та Марії Мацук «Репресоване дитинство». Автори передали власні дитячі спогади, як їхні родини боролись із тоталітарним режимом.

Книжка репрезентує історії тих, хто відбував каторгу, народився в засніженому Сибірі та ріс з тавром «діти ворогів народу». За словами авторів, саме колишні політв‘язні та їхні діти, чиє дитинство минуло в сталінських Гулагах, були тими, хто починав будити серед народу національний дух. “Живуть в наших спогадах бурхливі події перших страйків, мітингів, велелюдних віче. На ті роки припадає становлення Товариства дітей політв’язнів і репресованих, яке тепер стало громадським об‘єднанням «Правозахисна організація дітей, репресованих тоталітарним режимом». Докладні правдиві історії політичних в’язнів репрезентує видання”.

Члени видавничої ради своїм рішенням підтримали творчий проєкт Галини Сірої, Марії Мацук, Петра Голика «Репресоване дитинство». Презентацію книжки приурочили до Дня захисника та захисниць України.