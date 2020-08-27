Цими днями погода на Тернопільщині нагадуватиме осінь. Дещо знизяться температурні показники, а також пройдуть прохолодні дощі.

Мінлива хмарність, коливання температурних показників від 11 градусів тепла вночі та до 25 градусів тепла вдень, локальні дощі — такі погодні умови передбачають синоптики на Тернопільщині. Регіон охопить більш прохолодна погода, – каже синоптик Наталка Діденко. Це нагадуватиме “репетицію” осені.

“Літо з осінню, як два джентльмени в дверях. Пропускають один одного, але ніхто толком не заходить і не виходить. Ніби й є ще літня спека, але листочки вже нападали і багато жовтих. Ніби й осінні свіжі градуси дощ приніс, але одразу — сонце. 27 серпня дощі пройдуть місцями у Західній Україні. Температура повітря невисока: +20 +25 градусів. Потепління припаде на вихідні. Так що літо з осінню поки що й далі тупцятимуть на порозі”.

Отже, вихідними у краї передбачають повернення спеки. А поки жителі Тернопільщини можуть насолоджуватися літньою прохолодою.

Софія Романська