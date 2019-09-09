У Тернополі гілка, що відламалася від дерева, впала на автомобіль. Інцидент стався на вулиці Слівенській.

Про це у Фейсбуці повідомила власниця автівки Мар’яна Періг.

“Сьогодні у моєї сімї сталася не приємна ситуація, на наш автомобіль впало дерево! У дворі по вулиці Слівенська 11, є сухі дерева! Їх ніхто не прибирає не зрізає, не доглядає! Помахають віниками і на тому кінець! В дворі багато листя! І дітки в тому всьому граються! А що робити нам , власникам авто, батькам…А якщо б це дерево не дай бог , впало на діток які там граються кожен день. Ремонт машини обійдеться від 1000$ і вище, це не мала сума для середньстатистичної сімї…Є можливість компенсації ремонту автомобіля?Хто відповідає за це? Що робити як бути, як діяти? Можливо хтось із вас був у подібних ситуаціях , підкажіть порадьте! Поліцію викликали, протокол склали, Заяву написали”, – повідомила жінка.