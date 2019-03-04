Релігійний конфлікт на Тернопільщині переріс у бійку: відкрито два кримінальні провадження

04/03/2019 Розмір тексту:

Третього березня до чергової частини Збаразького відділення поліції надійшло повідомлення від медика Тернопільської університетської лікарні про те, що для надання допомоги із діагнозом забій м’яких тканин кута нижньої щелепи звернулася 44-річна жителька села Гніздичне.

Зі слів жінки, тілесні ушкодження цього дня їй наніс тернополянин, 1993 року народження, під час словесного конфлікту поблизу храму у селі Гніздичне. Відомості за даним фактом було внесено до ЄРДР і кваліфіковано частиною 1 статті 125, повідомляють у поліції.

Того ж дня до поліцейських надійшла заява ще від однієї жительки Гніздичного. 44-річна жінка скаржилася, що священик завдав їй фізичного болю. Кримінальне провадження розпочато за частиною 1 статті 126 ККУ. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, конфлікт між жителями села Гніздичне Збаразького району вже тривалий час існує через неузгодженість часу почергової відправи богослужінь у місцевому храмі, де більшість селян висловилися за перехід до Православної церкви України.