Десять маскувальних сіток відвезли у військову частину тернопільські студенти-історики. Разом із викладачами та ректором вони замаскували гармату 2А65 “МСТА-Б”.

Студенти історичного факультету ТНПУ імені Володимира Гнатюка плетуть маскувальні сітки понад п’ять років поспіль. Від початку російсько-української війни вони вже виготовили майже чотири сотні маскувальних сіток, вартість яких сягає мільярда гривень, – розповідає куратор благодійного проекту, доцент кафедри історії України Володимир Кіцак. А загальна площа створених студентами маскувальних сіток становить 10 020 кв. м.

“Працюємо зі студентами-істориками з 2015-го року. Вже сплели 336 маскувальних сіток. Археологічний музей історичного факультету став волонтерським центром. Адже тут студенти готують матеріали та зберігають маскувальні сітки, собівартість однієї — 250 гривень. А загалом ми вже виготовили сіток приблизно на мільярд гривень”.

Сітки використовують для маскування спостережних пунктів та бронетехніки у зоні ООС. На території бойових дій такі засоби необхідні.

Софія Романська