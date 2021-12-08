Премію імені Володимира Лучаківського отримали троє тернополян у День місцевого самоврядування. Урочистості та церемонія нагородження переможців пройшла в Українському домі «Перемога» сьомого грудня.
Вручати премію у розмірі десять тисяч гривень та диплом переможця розпочали у 2019 році. Таким чином вшановують пам’ять першого українського бургомістра Тернополя Володимира Лучаківського та відзначають жителів громади, які доклали вагомих зусиль до інноваційного, технологічного, наукового, суспільного, громадського, культурного розвитку та формування позитивного іміджу Тернополя.
Цього року грошову винагороду отримали:
- у номінації «Майбутнє створюється сьогодні» – Михайло Корда, член-кореспондент Академії медичних наук України, заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор, ректора ТНМУ імені Івана Горбачевського;
- у номінації «Формування позитивного іміджу міста» – Анастасія Бачинська, заслужений майстер спорту України зі спортивної гімнастики, чемпіонка Європи у командній першості, чемпіонка Європейських ігор у вільних вправах, дворазова бронзова призерка Юнацьких олімпійських ігор. Нагороду отримала мама гімнастки Наталія Бачинська;
- у номінації «Культурно-мистецькі, наукові та інноваційні досягнення» – Ольга Похиляк, кваліфікований управлінець, умілий педагог, талановита начальниця, під керівництвом якої реалізовано низку успішних освітянських, культурних та соціальних проектів на місцевому, всеукраїнському та міжнародному рівнях, депутат ТМР чотирьох скликань.
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