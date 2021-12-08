Премію імені Володимира Лучаківського отримали троє тернополян у День місцевого самоврядування. Урочистості та церемонія нагородження переможців пройшла в Українському домі «Перемога» сьомого грудня.

Вручати премію у розмірі десять тисяч гривень та диплом переможця розпочали у 2019 році. Таким чином вшановують пам’ять першого українського бургомістра Тернополя Володимира Лучаківського та відзначають жителів громади, які доклали вагомих зусиль до інноваційного, технологічного, наукового, суспільного, громадського, культурного розвитку та формування позитивного іміджу Тернополя.

Цього року грошову винагороду отримали: