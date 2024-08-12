Сімдесят тернополян отримають відзнаки Тернопільської міської ради. Трьом із них посмертно присвоїли звання «Почесний громадянин міста Тернополя». Таке рішення прийняли на позачерговій 41 сесії міськради 12 серпня.

– Враховуючи звернення військових частин, ЗСУ, громадських організацій, депутатів міськради та висновки комісії, яка проводить попередній розгляд матеріалів про нагородження відзнаками Тернопільської міської ради, нагороджуємо за вагомий особистий вклад у становлення української державності, вагомий внесок у громадське життя міста та заслуги перед містом та присвоюємо звання «Почесний громадянин міста Тернополя» (посмертно): Смику Олександру Івановичу, барду, поету, драматургу, заступнику міського голови, начальнику управління культури і мистецтв (2011 – 2020), депутату Тернопільської міської ради (2020-2022); Яснію Петру Володимировичу, професору, доктору технічних наук, члену-кореспонденту Національної академії наук України, ректору Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (2007 – 2021); Музиці Ірині Василівні, співачці, солістці гурту «Фіра» (2007 – 2024), – повідомив Ігор Гірчак, секретар міськради.

Також за особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, активу громадянську позицію та заслуги перед містом нагородити Відзнакою Тернопільської міської ради 67 осіб. Серед нагороджених – військовослужбовці, поліцейські, волонтери та активісти, які зробили вагомий внесок у зміцнення обороноздатності країни, підтримку військових та розвиток громадських ініціатив.

Ольга Трач