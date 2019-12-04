Цими вихідними у Почаєві активістами однієї з політичних партій Тернопільщини проводився збір підписів за святкування Різдва разом зі всім світом – 25 грудня.

«Всі вихідні ми провели у Почаєві. Спілкувалися з людьми, пояснювали про Різдво 25 грудня, ділилися думками та підкріплювали це фактами. І знаєте що? Люди нас чули, радо сприймали і активно долучалися до обговорення. Це перемога! Бо ж розумієте специфіку регіону, де все ще досі церква МП», – пишуть ініціатори акції.

«А ви тримали за нас сьогодні кулачки? Бо ми сьогодні у Почаєві! Збирали підписи за Різдво зі світом! Трохи хвилювалися через специфіку цього регіону. Але все добре. Люди відкриті, готові спілкуватися, підписуються за спільну дату святкування Різдва. Ми пропонуємо дискусію про Різдво і в Почаєві. Хоч тут свої особливості, і територіальні, і релігійні, але нам важливо чути думку людей», – повідомляють активісти.

Втім, позитивну репутацію мешканців Почаєва як завжди «підмочило» духовенство УПЦ МП. Цього разу уїдливим коментарем із вульгарними натяками на адресу прихильників святкування Різдва 25 січня відзначився ректор Почаївської семінарії УПЦ МП архієпископ Шумський Іов.Своє «Різдвяне послання» владика розмістив на сторінці у фейсбуці: «…слышал после всенощной, что там какая-то «партия гуцулов» агитировала, чтобы у нас все было не так, как у москалей… Хочется послать их по-доброму на их родные полонины сосать родные смерички та в трембиты дуть…».