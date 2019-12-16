Через обурливі висловлювання ректора Почаївської семінарії РПЦвУ голова політради Української Галицької Партії Ірина Мокряк звернулась в Нацполіцію та Прокуратуру.

Про це йдеться на сайті партії.

29 листопада активісти Української Галицької Партії збирали у Почаєві підписи до голів ПЦУ та УГКЦ із закликами розглянути спільний перехід на сучасний григоріанський (новоюліанський) календар та святкування Різдва зі світом 25 грудня. Такі кампанії відбуваються по всій Галичині з початку листопада.

«У Почаєві ми спілкувалися з людьми, пояснювали про Різдво 25 грудня, ділилися думками та підкріплювали це фактами. Люди нас чули, радо сприймали і активно долучалися до обговорення», – пояснює голова політради Української Галицької Партії, яка була учасницею акції. Відповідний допис з’явився на сторінках партії.

Та кілька днів після відвідин Почаєва, ректор Почаївської духовної семінарії Російської Православної Церкви в Україні (РПЦвУ) архієпископ Шумський Іов (Смакоуз) розмістив у мережі фейсбук повідомлення російською мовою наступного змісту:

«… слышал после всенощной, что там какая-то «партия гуцулов» агитировала, чтобы у нас было не так, как у москалей… Хочется послать их по-доброму на их родные полонины сосать родные смерички та в трембиты дуть…»

Представники Української Галицької Партії обурились таким коментарем, вважаючи, що подібні висловлювання московського владики посягають на права громадян щодо свободи віросповідань та світогляду, які гарантовані кожному громадянину України статтею 35 Конституції України та статтями 3, 4 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації».

У зв’язку із цим 12 грудня голова політради УГП Ірина Мокряк звернулась із відповідною заявою до Нацполіції та Прокуратури. «Це розпалювання національної, расової і релігійної ворожнечі та ненависті. Це приниження національної честі та гідності, це образа почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями. Наша акція була мирною і ми нікого ні до чого не примушували. Висловлювання ректора духовної семінарії – неприпустимі»,- коментує Ірина Мокряк. Водночас голова Української Галицької Партії також надіслала лист до Міністерства культури, молоді та спорту України, аби ті ініціювали звернення до суду щодо припинення діяльності Почаївської духовної семінарії Російської православної Церкви як такої.