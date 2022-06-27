Рекордна спека йде на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, температурні показники цього тижня підвищуватимуться до 35 градусів тепла. Місцями наприкінці тижня пройдуть дощі та грози.

Мінлива хмарність з проясненнями, тенденції до підвищення температурних показників, локальні дощі та грози – такі погодні умови передбачають синоптики цього тижня на Тернопільщині. Жителям краю радять готуватися зустрічати цьогорічні температурні рекорди.

«Хто не любить і погано переживає спеку – тому найближчі два-три дні краще десь причаїтися за заштореними вікнами, регулярно робити вологе прибирання, вибиратися на вулицю або рано-вранці, або після 18-19 години. 28-го червня максимальна температура повітря у більшості областей України становитиме +28 +33, місцями до +35 градусів. Дощів, щоб освіжали трохи спеку, вночі та вдень у вівторок – навряд, світитиме літнє сонце. У західних областях буде сухо впродовж усієї доби вівторка», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, послаблення спеки прийде в останній день червня: у четвер температура повітря знизиться до +28 +29 градусів.