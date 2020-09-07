У рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» на Тернопільщині триває ремонт міжнародної траси М-19 Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече. В межах області заплановано відремонтувати майже 150 кілометрів дороги. Масштабний ремонт почали у квітні і планують завершити до кінця жовтня.

Із ходом робіт ознайомилися народні депутати від партії «Слуга народу» Володимир Гевко та Євгенія Кравчук, котрі разом з головою Укравтодору Олександром Кубраковим оглянули дві ділянки шляху – неподалік Тернополя та біля Чорткова.

Очільник партії «Слуга народу» у Тернопільській області Володимир Гевко зазначає, що траса М-19 є стратегічно важливою для нашого краю. Незважаючи на це, за весь період незалежності України її жодного разу капітально не ремонтували. На окремих ділянках роботи востаннє проводили 30 років тому.

– Я народився у Товстому. Тисячу разів їздив цією дорогою і за все своє свідоме життя не пам’ятаю, щоб її колись ремонтували так якісно. Про це давно говорили, але ніхто цього не робив, – наголосив Володимир Гевко.

За словами нардепа, цьогоріч на відновлення доріг у краї виділено 3,9 млрд грн. Ця сума є рекордною для області, оскільки такий об’єм коштів на ремонт доріг на Тернопільщині не виділяли за весь період незалежності.

– Тернопільщина – одна з областей, яка завжди була обділена увагою Укравтодору і центральної влади. Якщо дивитися статистику, то в області майже нічого не робилося, – зауважив Олександр Кубраков.

Як повідомила заступниця голови фракції «Слуга Народу» у парламенті Євгенія Кравчук, у минулому році на території області було відремонтовано лише 18 кілометрів доріг державного значення. Цього року ця цифра майже вдесятеро більша – 162 кілометри.

Нардепка наголосила, що суттєва різниця помітна не лише в об’ємах, але й у якості робіт. Зокрема, тепер дороги здають в експлуатацію з тротуарами та освітленням у межах населених пунктів. Комплекс робіт з ремонту траси М-19 передбачає облаштування понад 36 км тротуарів і встановлення більш як 1200 опор освітлення.

Уже виконано понад 70% запланованого об’єму робіт. Тож, за сприятливої погоди, до кінця жовтня ремонт дороги буде завершено. Відтак, у наступному році почнеться ремонт інших доріг. І не тільки. – Починається новий бюджетний процес. Ми будемо слідкувати, щоб на 2021-й рік у державному бюджеті були закладені у достатній кількості кошти на будівництво інших трас. Ми не можемо знижувати планку «Великого будівництва», – каже Євгенія Кравчук. – Більше того, до «Великого будівництва» долучиться проект «Велика реставрація», яка буде стосуватися культурних пам’яток. Щонайменше шість пам’яток Тернопільської області потраплять до цього списку. Це стане поштовхом для туризму і сприятиме економічному розвитку області.