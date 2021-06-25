З нагоди Дня молоді в області відбудуться різні заходи. Зокрема, Тернопільський обласний молодіжний методичний центр організує цікаві події у Чорткові та Збаражі.

26 червня у Чортківському замку у рамках Чортківської офензиви відбудеться реконструкція бою часів ЗУНР та патріотичний концерт.

– Наш центр спільно з управлінням молоді, спорту та іміджевих проектів ТОДА запрошує на захід, присвячений Чортківській офензиві, – каже Богдан Бутковський, керівник ТОММЦ. – Ми повинні пам’ятати подвиги предків, заради кращого майбутнього наших нащадків.

27 червня жителів Збаража та гостей міста запрошують на історико-мілітарне шоу та концерт патріотичної пісні. Свято розпочнеться о 17.00 на площі біля пам’ятника Іванові Франку. Цього ж дня, але з 10.00 у місті розпочнеться інтелектуально-спортивний квест «Скарби героїв». Участь у них можуть взяти команди з 6-ти чоловік. У складі команди має бути три дівчини і три хлопця, віком 14-16 років. Буде декілька етапів змагань: перетягування човна князя Олега; бої на колоді – відбір в княжу дружину; стрільба з лука Сагайдачного; плавання на швидкість у байдарці; стрільба із пневматичної гвинтівки; страйкбол; історичний конкурс.

У Тернополі з нагоди Дня молоді 26 червня на набережній ставу пройде «Ніч українського кіно». Організовують їїТернопільська міська рада за підтримки КП «Тернопільська Кінокомісія» та кінотеатру під відкритим небом Outside Cinema. До уваги глядачів запропонують три фільми: о 21:40 – «Пропала грамота» – український радянський художній фільм кінорежисера Бориса Івченка, за основу взято однойменне оповіданні Миколи Гоголя; о 23:00 – «Дике поле» – копродукційний українсько-нідерландсько-швейцарський фільм, екранізація роману «Ворошиловград» Сергія Жадана; о 01:00 – «Будинок «Слово»» – український повнометражний документальний фільм 2017 року, знятий режисером Тарасом Томенком. Вхід на кіномайданчик вільний, бронювання місць не проводиться.