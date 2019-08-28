Реконструкція Гаївського мосту, через який проходить дві траси міжнародного значення, триває. На даний момент усі роботи ведуться виключно за кошти міського бюджету.

«Ми повинні враховувати фінансову реальність, адже до сьогодні держава не профінансувала жодної копійки на ремонт аварійного Гаївського мосту. На даний момент міст залишається чомусь лише проблемою Тернополя, хоча через нього проходить дві траси міжнародного значення, – розповідає заступник міського голови Владислав Стемковський. – По можливості, місто почергово виконує роботи із будівництва фактичного нового мосту: раніше було демонтовано частину аварійного мосту, а зараз – завершено перенесення інженерних мереж, які проходили через міст».

Як пояснює Владислав Стемковський, даний міст раніше слугував не лише як шляхопровід, а й до нього кріпилися мережі водо-, газо- та електропостачання. Роботи з перенесення цих інженерних мереж завершилися перепідключенням водопроводу на нову гілку.

«Водії хоч і не бачать цих робіт, проте це тривала та складна процедура повинна була відбутися. Адже лише тепер, коли перенесені усі інженерні мережі, можна приступити до будівництва нових опорних колон, які слугуватимуть основою нового мосту, – каже заступник міського голови. – Новий міст буде на декілька метрів вищим, аніж існуючий. Адже на даній ділянці дуже інтенсивний рух, часто трапляються аварії, відтак вирішено, що міст забезпечуватиме декількарівневий проїзд. В результаті – буде виведено на різні рівні виїзд з вулиці Гайова та по об’їзній».

Директор ТОВ «Тернопільмостобуд» Юрій Левкович зазначає, що роботи з буріння свердловин та будівництва нових опор планується розпочати у вересні.