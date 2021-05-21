Азарт, розвага і виграші – ось чим приваблює геймерів казино Золотий Кубок.

Тут кожен знайде розвагу до душі. Близько 100 різних видів ігор дозволяють відпочити, розслабитися, а при бажанні виграти велику суму. У казино доступно два режими гри-демо і на реальні гроші. Гра на реальні гроші в онлайн-казино можна тільки після реєстрації. Авторизуватися можна на офіційному сайті або через соціальні мережі.

Як проходить процес реєстрації

Вхід в https://goldcup-news.com/ онлайн-казино Золотий Кубок зареєстрованим користувачам доступний цілодобово.

Щоб користуватися платними автоматами, потрібно пройти наступні етапи реєстрації:

Зайти на сайт.

Знайти і натиснути кнопку «Реєстрація».

Вказати в анкеті особисту інформацію (ПІБ, дату народження, адресу електронної пошти). Анкету можна заповнити російською або українською мовою.

Після отримання листа на e-mail, активувати обліковий запис.

Вказати номер мобільного телефону.

Вибрати слот, попередньо вивчивши асортимент.

Активувати вітальний бонус. Після першого поповнення депозиту нараховується 150% від покладеної суми.

Покласти гроші на рахунок.

Почати ігровий процес.

Під час реєстрації буде потрібно підтвердження повноліття, згода на обробку персональних даних і прийом умов клубу. У своєму особистому кабінеті аккаунт можна прив’язати до соціальних мереж.

Служба безпеки онлайн-казино іноді може запросити додаткове підтвердження особи. Для цього потрібно відправити:

Скан паспорта.

Фото або скан банківської карти.

Селфі з банківською картою і паспортом.

За правилами, зареєструвати можна мати тільки один аккаунт. Порушення правила загрожує блокуванням бонусних пропозицій.

Після реєстрації стають доступні джекпот-автомати з фіксованими і прогресивними виграшами. Прогресивний, тому що накопичувальний працює так: призовий фонд накопичується завдяки процентним ставкам поки хтось із гравців не зірве джек-пот. Грати з Золотим Кубком зручно: можна робити невеликі ставки. Мінімальна сума залежить від виду автомата.

Особистий кабінет користувача

Користувачі, які пройшли реєстрацію, отримують доступ в особистий кабінет. Щоб не було проблем з доступом, під час реєстрації необхідно вказувати достовірну інформацію. Якщо персональні дані змінені, особистий профіль потрібно відредагувати негайно, інакше не буде доступу в ЛК. На сайті Золотого Кубка зручний вхід в особистий кабінет. У ньому міститься вся інформація про операції, акції та бонуси, є доступ до каси для введення і виведення грошових коштів.