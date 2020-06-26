Днями Кабмін погодив проєкти постанов про утворення та ліквідацію районів.

Згідно з ними в Україні буде ліквідовано 490 чинних районів, натомість створять 129 нових. На Тернопільщині районів залишиться лише три.

Цю ситуацію у прямому ефірі передачі «Аргументи» на каналі «Тернопіль 1» прокоментувала депутатка Тернопільської обласної ради від ВО «Свобода» Ольга Заставна.

– Влада планувала такі зміни вже давно, а людей поставили перед фактом упродовж тижня. Правду кажуть, що немає нічого гіршого, аніж незавершені реформи. Це навіть гірше їх повної відсутності. Старе забирають, а нове натомість ще не створюють. Загалом я підтримую ідею проведення адмінтериторіальної реформи в Україні, бо те, що в нас є ще з радянських часів, однозначно потребує змін. Абсурдно, коли один район має 5 тисяч мешканців, а інший – 180 тисяч, а апарат потрібно і там, і там. Метою цієї реформи є забезпечення нормальними послугами жителів сіл, селищ та міст. Дати їм кошти і можливість мати свою школу, «швидку», пожежну тощо. Така ідея є цілком реальною, однак потрібно правильно організувати ці перетворення. В цей же час уряд пропонує утворити в Тернопільській області 3 райони, при цьому в одному районі формується 155 тисяч жителів в іншому 495 тися, чи це раціональний і обгрунтований підхід маю великий сумнів, – зазначила Ольга Заставна.

Депутатка також підкреслила, що реформи необхідно проводити, однак варто добре передбачити їх наслідки.

– Місія держави у цій ситуації – ретельно все спланувати, обов’язково попередити людей, а вже потім реалізувати. Зараз ми бачимо, що влада проводить реформу безглуздо. Ліквідація такої кількості районів призведе до втрати робочих місць. А що люди мають робити? Про них держава не подбала. Окрім цього, необхідно правильно збалансувати повноваження та зробити умови для жителів сіл, селищ та міст максимально комфортними, аби вони не їхали за необхідними документом десятки кілометрів. Я тільки «за» адміністративно-територіальну реформу, однак вона має бути зовсім іншою, скерованою на забезпечення інтересів людей, – пояснила Ольга Заставна.