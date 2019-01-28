Реформа децентралізації на Тернопільщині, як і в Україні, одна з найуспішніших

28/01/2019 Розмір тексту:

Таких можливостей та ресурсів для розвитку громад, які надала реформа децентралізації, розпочата Президентом України Петром Порошенком, в історії України ще не було. На цьому під час прес-конференції «Реформи NON-STOP. Масштаб змін» наголосив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

За його словами, децентралізація – це шлях України до Європи. «Це нова європейська якість життя. Рубікон перейдено, дороги назад нема, ревізія реформи неможлива. Нам вже вдалося сформувати менеджмент нової якості. Вже 62% населення України проживає в 876 ОТГ», – зауважив він.

Про те, що реформа децентралізації – це одна з найуспішніших реформ, які реалізовані на цей момент в Україні, зазначив й голова ТОДА Степан Барна. Цьому підтвердження – бажання людей працювати в напрямку створення об’єднаних територіальних громад, і результати, які маємо в області щодо фінансового наповнення та можливостей, котрі з’являються в громадах.

«На Тернопільщині уже 57% населення охоплено об’єднаними територіальними громадами. У нас створено 49 ОТГ, і сьогодні саме громади мають можливість вирішувати не тільки як наповнювати бюджет, збільшувати власні доходи, а й як брати на себе відповідальність», – запевнив Степан Барна.

Ще одна важлива складова розвитку громад – їх спроможність. Динаміка впродовж останніх років показує, що бюджети зросли втричі-вчетверо, а то й вдесятеро, поінформував голова облдержадміністрації. Зокрема, він підкреслив: «Якщо взяти загальні доходи в розрізі Тернопільської області, то по загальному фонду в 2014 році це був 1,1 млрд. грн. 2018 рік ми завершили із сумою майже 4 млрд. грн.».

Нагадаємо, реформа децентралізації, за оцінкою міжнародних партнерів, є найуспішнішою. Хюґ Мінґареллі назвав її безпрецедентною історією Успіху України. Канцлер Німеччини Ангела Меркель назвала реформу децентралізації успішною. Президент України Петро Порошенко, який дав старт реформі, сказав просто: децентралізація – це круто!