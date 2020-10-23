Кандидат на посаду міського голови Тернополя Леонід Бицюра закликав жителів Тернополя та області з відповідальністю поставитися до реалізації свого права обирати владу: прийти 25 жовтня на виборчі дільниці та обрати голів та депутатів органів місцевого самоврядування.

Леонід Бицюра опублікував пам’ятку виборцям про заповнення бюлетеня.

Бюлетень міститиме ліворуч назву партії та прізвище кандидата єдиного виборчого списку, посередині два квадратики для голосування, а праворуч список прізвищ із 5-12 кандидатів від цієї партії. Таким чином, у першому квадратику необхідно поставити позначку (плюсик або галочку) за партію, а в другому квадратику вписати за трафаретом номер кандидата від цієї партії (від 1 до 12).

У бюлетені голосування за міського голову ставимо галочку навпроти прізвища потрібного кандидата.