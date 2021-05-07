Пішохідний міст, який поєднує мікрорайон Новий світ із вулицею Бродівською, визнано аварійним.
Міст, який пролягає над залізничним полотном, вже давно насторожував своїм станом місцевих мешканців. Зведений він був ще у 1970 році. З того часу жодних реконструкцій чи ремонту не проводилося, повідомляють Т1 Новини.
Жителька мікрорайону Новий світ Олескандра Довганик зазначила, що через міст діти йдуть до школи і це небезпечно. А впродовж зими ніхто не розчищає сніг та лід, тому покриття руйнується.
В управлінні житлово-комунального господарства прокоментували, що про стан мосту знають і вже не перший рік отримують скарги від місцевих жителів. Тому розпочинають капітальний ремонт.
Заступник начальника управління, начальник відділу експлуатації інженерно-транспортних споруд ЖКГ ТМР Андрій Дроздовський розповів, що є відповідна проектна документація, проведені тендерні закупівлі, є переможець і в цьому році він має провести капітальний ремонт моста.
Та не лише стан мосту непокоїть жінку, а ще й те, що його закриють на ремонт і дітям потрібно буде ходити довшою дорогою. На це вони затрачатимуть більше 20-ти хвилин. Олександра Довганик зауважила, що не всі школярі зможуть ходити в обхід та намагатимуться скоротити шлях, а це можливе лише через колію, що викликає більшу небезпеку.
В управлінні ЖКГ кажуть, завершити ремонт планують до початку зими.
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