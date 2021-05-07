Реальний ризик для життя: у Тернополі люди ходять аварійним мостом. ВІДЕО

Пішохідний міст, який поєднує мікрорайон Новий світ із вулицею Бродівською, визнано аварійним.

Міст, який пролягає над залізничним полотном, вже давно насторожував своїм станом місцевих мешканців. Зведений він був ще у 1970 році. З того часу жодних реконструкцій чи ремонту не проводилося, повідомляють Т1 Новини.

Жителька мікрорайону Новий світ Олескандра Довганик зазначила, що через міст діти йдуть до школи і це небезпечно. А впродовж зими ніхто не розчищає сніг та лід, тому покриття руйнується.

В управлінні житлово-комунального господарства прокоментували, що про стан мосту знають і вже не перший рік отримують скарги від місцевих жителів. Тому розпочинають капітальний ремонт.

Заступник начальника управління, начальник відділу експлуатації інженерно-транспортних споруд ЖКГ ТМР Андрій Дроздовський розповів, що є відповідна проектна документація, проведені тендерні закупівлі, є переможець і в цьому році він має провести капітальний ремонт моста.

Та не лише стан мосту непокоїть жінку, а ще й те, що його закриють на ремонт і дітям потрібно буде ходити довшою дорогою. На це вони затрачатимуть більше 20-ти хвилин. Олександра Довганик зауважила, що не всі школярі зможуть ходити в обхід та намагатимуться скоротити шлях, а це можливе лише через колію, що викликає більшу небезпеку.

В управлінні ЖКГ кажуть, завершити ремонт планують до початку зими.