За інформацією Sky Sports, щонайменше п’ять топ-клубів АПЛ відповіли відмовою на можливу участь у європейській Суперлізі, на якій начебто поставили хрест, але яку деякі топ-клуби просувають нині з новою силою. Клуба англійської Прем’єр-ліги, зіткнувшись з жорсткою реакцією вболівальників на ідею Суперліги у 2021 році, не хочуть повторення ситуації з протестами фанів. Цікаво, що компанія A22, яка займається питаннями Суперліги, заявила, що вони можуть обійтися й без англійських команд, якщо АПЛ не захоче приєднатися. Раніше повідомлялося, що новий проект Суперліги передбачає кілька дивізіонів та 80 клубів, але жоден клуб ще офіційно своєї участі не підтвердив.

Німецький хавбек Кай Хавертц є досить важливою фігурою для дуже проблемного нині “Челсі”. Хоча його останнім часом нещадно критикують за погану реалізацію моментів, саме він є найкращим голеадором “аристократів” у англійській Прем’єр-лізі. Втім, критика – критикою, а от за межами поля до Хавертца “прилипло” прізвисько, яке може видатися вкрай образливим – “Віслюк”. Однак образити Хавертца ніхто наміру не має. Справа в тому, що у німецького форварда є позафутбольне вподобання, яке багатьом може здатися дивним: він дуже любить цих тварин. “Змалку в мене особливе ставлення до віслючків. Це дуже спокійні тварини. Можливо, в них я трохи бачу самого себе, бо за характером я теж досить спокійний”, – зізнався сам футболіст. “Спокій – це, звісно, непогано, але коли ж почнеш забивати, а не марнувати моменти?”, – можуть запитати вболівальники “Челсі”.

Комусь це, з урахуванням нинішньої ситуації, може здатися українським футбольним варіантом Нью Васюків”, але, як би там не було, президент УАФ Андрій Павелко розповів про перспективи проведення чемпіонату світу 2030 з футболу разом з Португалією та Іспанією: “У нас є потужна можливість взяти на себе цей виклик, поборотись і перемогти у відборі на господаря ЧС-2030. Іспанія і Португалія роблять кроки, в них проводять серйозну роботу, асоціації працюють у зв’язці з урядами. Між нашими урядами, асоціаціями існує дуже тепла атмосфера. Зараз ми чекаємо на наступний крок. Впевнений, що найближчим часом ми проведемо в Україні робочі зустрічі. Мрія про проведення ЧС-2030 – це мрія не Павелка або чиновників, це мрія багатьох поколінь. Я впевнений, що Україна зараз є прикладом незламності”.

Наставник Олександр Севідов, якого рішенням Спортивного арбітражного суду в Лозанні довічно усунули від футбольної діяльності за договірні матчі (це ж треба було так вляпатися…) не схильний миритися з цим вердиктом і наполягає на своїй невинності. “Я не зробив нічого протизаконного…. Ніколи не пропонував гроші суддям, ніколи не давав і не брав у них грошей, не давав гроші гравцям “Сум”. Так і не знайшли, кому ж Севідов запропонував зіграти договірний матч… Жодних доказів. Могли сказати, мовляв, ми знаємо, що ти наволоч, але довести не можемо. Ось тобі умовне, але якщо ще раз… А мені – одразу довічне. За що?!”, – заявив він. Що тут скажеш? Хтось може повірити в “непорочність” Олександра Володимировича, а хтось кине іронічне “не буває диму без вогню”…

Сказати, що футбол в Україні сьогодні на піднесенні, означає погрішити проти правди. Більше того, рівень його суттєво знизився, що видно і з виступів українських клубів у єврокубках. І все ж, саме проведення чемпіонату України в різних лігах є сигналом того, що наш футбол швидше таки живий, ніж мертвий. Схожу думку висловив гендиректор донецького “Шахтаря” Сергій Палкін в інтерв’ю швейцарському виданню Le Temps: “Якщо граємо у футбол, це означає, що ми живі. Людям важливо іноді думати про щось інше, крім війни. Футбол – перепочинок, зокрема і для солдатів, які можуть дивитися наші ігри на своїх телефонах. Багато що свідчить про те, що ми добре попрацювали, щоб відновити чемпіонат у цьому сезоні. Головне для українського футболу було не зникнути, що важливо для морального духу населення”, – сказав він.