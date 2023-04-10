“Причесану”, “пастеризовану”, вірнопіддану правду місцевому читачеві нині легко дізнатися – достатньо відкрити так звану незалежну громадсько-політичну газету з вільнолюбною назвою. Для когось, вона, можливо, є істинною в останній інстанції.

Скептики ж (розвелося їх до біса…) чомусь не надто схильні вдивлятися в одухотворені лики місцевих провідників на передовицях, від яких можна вже й відчути легку нудоту, а воліють нишпорити у соцмережах. А там… там багато на що можна натрапити. В тому числі й на таке: “Та кому потрібна та Україна, якщо реально подумати? Ті, хто виїхав до війни, на 80-90% залишаться жити там, де є закони і справедливість. Всі, хто при владі, заробляють мільйони, а прості люди мають воювати не знати за що: чи за Україну чи за тих хто при владі – щоб вони грабували як до сьогоднішнього дня.

Україна – країна рабів”.

Злісно? Жорстоко? Так. Можливо, й трохи занадто. Прочитавши таке, хтось стовідсотково патріотичний відчує благородне обурення. Ще хтось просто знизить плечима. А хтось, може, захоче, як віддушину, почитати натхненне звернення очільника військової адміністрації, в якому той переконано доводить, що захист країни не повинен зводитися до “аватарок”, викладених у Facebook. І що ті, котрі називають себе українцями, “мають право і можливість” захищати нині державу – майже в дусі спартанського царя Леоніда. Оті “право і можливість” (з урахуванням чималого числа тих, хто ладен ними великодушно поступитися на користь інших) видаються, як не крути, бажанням видати бажане за дійсне. Ще хтось не в міру прискіпливий може угледіти в цьому прояв не надто витонченої демагогії – справді, що ж це за такі “право” і “можливість”, за відмову від яких загрожує кримінал? А сама заява пана військового губернатора мала шанси одразу наразитися (і таки наразилася) на їдкі репліки з приводу того, чому не йдуть воювати представники влади.

Від часів отого царя Леоніда чимало змінилося. В тому числі – і в плані довіри людей до тих, хто ними керує. Вона, скажімо так, кульгає. Це – в кращому випадку. В гіршому ж – відсутня як така. І не в останню чергу – через брак отої самої соціальної справедливості в усьому, в тому числі й питанні комплектування армії. Коли її бракує і коли вона підміняється ура-патріотичною словесною тріскотнею, тоді й констатуємо місце патріотичного Тернопілля серед лідерів антирейтингу областей, мешканці яких начебто з гуманітарною чи волонтерською метою виїхали за кордон і забули повернутися. 9373 чоловіки призовного віку, як зазначається, не повернулися до України під час воєнного стану – практично дивізія. Не в останню чергу, мабуть, і через те, що оті самі закони і справедливість в ній так і залишаються недосяжною мрією.

А, може, вони спершу прочитали оту “пораженчеську” тираду, наведену на початку, і просто не мали можливості ознайомитися із патріотичним закликом військового губернатора? Шкода – дивись, може, повернулися б…