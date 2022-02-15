В Бучачі зграя бездомних собак повалила жінку, яка стояла на тротуарі.

Очевидці зняли це на відео, яке оприлюднив його місцевий активіст Роман Довбенко.

“Бучачани бють на сполох!

Міська влада вперто не хоче звертати увагу на те, що бродячі собаки в нас множаться із величезною швидкістю та становлять загрозу, як для літніх жителів, так і для наших дітей. Вже не говорячи про те, що також інфекційні хвороби поширюються, окрім прямої загрози.

Як щебінь купувати по мегазавишених цінах, не економлячи, то грошей в бюджеті хватає, адже там цікаво отримати відкати. А ось на ведення ветеринарного обліку бездомних тварин, на кастрацію, на щеплення та хоч на мінімальне підгодовування, щоб не дичіли, грошей не знаходять ніколи.

Чому так? Невже ж на важке життя тварин та на безпеку жителів міста глибоко наср..ть?

Дякую жительці Бучача за ще один відео-факт…”, – написав Роман Довбенко.