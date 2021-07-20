Штормове попередження оголосили на Тернопільщині.

За інформацією Тернопільського обласного центру з гідрометеорології, 20 липня в Тернополі та області очікуються грози, вдень подекуди град.

Відтак, в області оголошено І рівень небезпеки, жовтий. Про це повідомляють у Головному управлінні ДСНС України у Тернопільській області.

Зазначимо, що загалом виділяють три рівні небезпеки: жовтий, помаранчевий та червоний.



Під час жовтого рівня небезпечності синоптики радять проявляти максимальну обережність при перебуванні у зоні дії погодних явищ.

Також повідомляється, що такі погодні умови небезпечні, несуть реальну загрозу для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища.