Рейтинги і антирейтинги кандидатів у президенти у західній Україні
Серед низки оприлюднених у ЗМІ даних соціологічних опитувань лише соціологічна група “Рейтинг” відзначила окремою увагою передвиборчу ситуацію в українському П’ємонті – трьох галицьких областях.
На відміну від решти України, де за пальму першості змагаються Володимир Зеленський та Юлія Тимошенко, на Львівщині, Івано-Франківщині і Тернопільщині вперше після кількарічної перерви вирвався Петро Порошенко.
За даними “Рейтингу”, за нього готові проголосувати 19% опитаних. Далі за прихильністю йдуть Анатолій Гриценко та Юлія Тимошенко – по 11%.
Зеленського наразі підтримують 8% галичан, за Садового і Шевченка готові проголосувати по 6% опитаних. Решта кпнлидатів мають менше 5% підтримки.
Не визначилися з вибором та не підуть голосувати близько 24% опитаних.
Натомість антирейтинг кандидатів в галицьких областях очолює проросійський кандидат Юрій Бойко. 42% опитаних поставили його на перше місце в рейтингу антипатій.
Другою у цьому неприємному рейтингу стала Юлія Тимошенко – 31%. Третім – Петро Порошенко – 21%. Четвертим – Олег Ляшко – 19%.
Опитування проводилося 16-24 січня 2019 року. Помилка репрезентативності не більше 1,3%.
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