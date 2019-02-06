Рейтинги і антирейтинги кандидатів у президенти у західній Україні

06/02/2019 Розмір тексту:

Серед низки оприлюднених у ЗМІ даних соціологічних опитувань лише соціологічна група “Рейтинг” відзначила окремою увагою передвиборчу ситуацію в українському П’ємонті – трьох галицьких областях.

На відміну від решти України, де за пальму першості змагаються Володимир Зеленський та Юлія Тимошенко, на Львівщині, Івано-Франківщині і Тернопільщині вперше після кількарічної перерви вирвався Петро Порошенко.

За даними “Рейтингу”, за нього готові проголосувати 19% опитаних. Далі за прихильністю йдуть Анатолій Гриценко та Юлія Тимошенко – по 11%.

Зеленського наразі підтримують 8% галичан, за Садового і Шевченка готові проголосувати по 6% опитаних. Решта кпнлидатів мають менше 5% підтримки.

Не визначилися з вибором та не підуть голосувати близько 24% опитаних.

Натомість антирейтинг кандидатів в галицьких областях очолює проросійський кандидат Юрій Бойко. 42% опитаних поставили його на перше місце в рейтингу антипатій.

Другою у цьому неприємному рейтингу стала Юлія Тимошенко – 31%. Третім – Петро Порошенко – 21%. Четвертим – Олег Ляшко – 19%.

Опитування проводилося 16-24 січня 2019 року. Помилка репрезентативності не більше 1,3%.