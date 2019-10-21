Майдан, а потім війна – ось так із зими 2013 року склалося життя Євгенія Приходька добровольця Тернопільщини, якого 14 жовтня вшанували орденом «Лицарський хрест добровольця».

Народився Євгеній Приходько 27 травня 1988 року. Закінчив школу в містечку Сосниця Чернігівської області. Навчався у сільськогосподарському технікумі, а потім була армія – з 2006 по 2007 роки. Коли повернувся зі строкової служби, вступив до Чернігівського державного інституту економіки і управління. Закінчив виш у 2012 році.

Коли розпочався Майдан, Євгеній не міг залишатись осторонь боротьби українських громадян за свої права. Так, 1 грудня 2013 року поїхав до столиці України. Цього дня в центр Києва з’їхалися ще сотні тисяч людей, обурених корупцією, міліцейським свавіллям, узурпацією влади, політикою русифікації та зближення з Росією.

А після Революції Гідності хлопець вирушив добровольцем на війну. Був у складі українського волонтерського медичного батальйону «Госпітальєри», ДУК «Правий Сектор». Брав участь у звільненні міст Авдіївки та Красногорівки, селища Піски, височини Савур Могили.

На сьогодні доброволець займається національно-патріотичним вихованням молоді на Чернігівщині. Організував табір «Сіверська Січ». Під час спортивно-патріотичних занять в таборі діти вчаться верховій їзді та стрільбі з лука. Навчаються також вправлятися з автоматом Калашнікова та сюрикенами, плавають на човнах, виявляють місця радіозв’язку ворога та знешкоджують їх.

В центрі табору майорить прапор – це реліквія Січі, його привіз з Авдіївки брат Євгена. На прапорі надписи бійців. В наметах підлітки вчаться розбирати автомат. Зброєзнавство в таборі викладають військовослужбовці, бійці ООС, поліцейські.

Сам організатор занять Євгеній Приходько розповів, що за літо в «Сіверській Січі» відпочине до п’ятисот дітей з усієї області. Окрім проведення дозвілля за патріотичним вихованням, Євгеній разом із дружиною Мартою – щасливі батьки – виховують донечку Іванну.

На урочистій церемонії нагородження «Доброволець Тернопільщини» Євген Приходько отримав орден «Лицарський хрест добровольця» з рук волонтерки Марії Шестопалки та активістки Ірини Чорної.

— Дорогих наших захисників часом називаю своїми синочками. Нехай Пресвята Богородиця подарує кожному із наших добровольців частинку миру, злагоди та спокою. Як кажуть у народі, разом ми – сила, тому йтимемо до перемоги спільно. Нехай здоров’я та веселість забуяє на нашій квітучій землі, бо кращої, аніж українська земля, ми не знайдемо. Хочу вклонитися перед нашими патріотами із «Правого Сектору», зокрема перед сим хлопчиною Євгеном, якого тепер нагороджую. Пам’ятаю, були випадки, коли волонтерила, готувала їжу для наших бійців. Була третя ночі, а ці хлопці допомагали мені дістатися додому. Вдячна їм за боротьбу, — звернулася волонтерка під час нагородження.