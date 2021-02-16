Долю лікарні колишнього Тернопільського району хочуть вирішувати всі. Але за політичними та майновими питаннями, забувають тих, хто безпосередньо має стосунок до лікувального закладу – його лікарів та медперсонал.

Дослухатися, в першу чергу, до їхньої думки вирішив народний депутат Іван Чайківський, якого запросили на зустріч з колективом районної лікарні.

Свою позицію щодо долі закладу він оприлюднив на своїй сторінці у фейсбуці.

“І юридично, і фактично, і майном, і обладнанням лікарі хочуть продовжувати надавати послуги мешканцям шести громад, які колись входили в Тернопільський район та разом доклалися до будівництва і розвитку цієї лікарні”, – зазначив нардеп.

Зараз спільним завданням всіх сторін Іван Чайківський вважає в межах чинного законодавства, в межах прийнятих рішень зареєструвати майно за шістьма громадами, які є формальними та фактичними правонаступники колишнього району, щоб:

– не припиняти надавати медичні послуги людям;

– оформити тендери на отримання послуг;

– дбати про розвиток та якість послуг лікарні.

“Впевнений, що всі надумані причини, судові позови та перешкоди в повноцінному функціонуванні лікарні буде подолано і здоровим глуздом і правовими рішеннями”. – переконаний народний депутат.

На даний час, через безпідставні судові позови лікарня не має змоги вести повноцінну діяльність, що може позначитися на обслуговуванні пацієнтів.