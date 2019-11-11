Штат районних державних адміністрацій в Україні скоротять на 18 449 позицій.

Відповідне рішення Кабінет Міністрів України прийняв 3 листопада.

Вивільненим працівникам доведеться шукати роботу в об’єднаних територіальних громадах, приватних підприємствах або поповнювати лави безробітних.

Кар’єрний супровід для звільнених працівників райдержадміністрацій готові запропонувати в службі зайнятості, – повідомила речниця ОЦЗ Олена Рак. Кожного клієнта супроводжуватиме кар’єрний радник, який складе індивідуальний план працевлаштування, щоб підібрати роботу максимально швидко, навіть ще до самого звільнення.

«Незважаючи на високу кваліфікацію співробітників РДА та їхній внесок у розвиток регіонів, скорочення є непростим, болючим але необхідним рішенням. Сьогодні прийняття рішень, пов’язаних зі зміною організаційної структури та зменшенням чисельності працівників РДА, є об’єктивною вимогою. З початком оптимізації структури кожен керівник РДА буде залучати державну службу зайнятості для підтримки людей у пошуку роботи. З моменту залучення роботодавцем державної служби зайнятості до програми підтримки працівників, що вивільняються, кожен працівник стає клієнтом Служби, яка проведе низку профорієнтаційних заходів, спеціальне діагностичне тестування. Кар‘єрний радник спільно зі спеціалістом з профорієнтації індивідуально проконсультують кожного клієнта та нададуть відповіді на усі питання, пов’язані з наступним підбором роботи за результатами профорієнтаційної діагностики та профілювання».

Щоб не опинитися на лавах безробітних, працівникам райдержадміністрацій радять освоювати нові компетентності, які необхідні у працевлаштуванні до ОТГ або бізнесових структур.

Софія Романська