Під час сьогоднішньої російської ракетної атаки на Київ всі діти з лікарні “Охматдит” були безпечно переміщені в підвальне сховище, але деякі співробітники були поранені.

Під час ракетного удару армії рф по Києву дітей з лікарні “Охматдит” перевели в укриття, вони вижили. Втім, постраждав персонал лікарні. Про це розповіла виконувачка обов’язків завідувачки реанімаційного відділення лікарні, передає hromadske.





Як повідомляється, постраждав персонал. Зокрема, у старшої медичної сестри відділення поранення верхньої кінцівки. Її госпіталізували.

Зазначається, що під час тривоги медичний персонал перебував у коридорі. Втім, як розповідає виконувачка обов’язків завідувачки реанімаційного відділення, дітлахів вивели в підвал. Всі діти вижили, їх пообіцяли перевести в інші лікарні.

Згодом Президент України Володимир Зеленський, лікарня пошкоджена російським ударом, під завалами люди, точна кількість жертв невідома.