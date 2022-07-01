Рашисти обстріляли ракетами бази відпочинку на Одещині: багато загиблих і поранених

Російські війська обстріляли ракетами Х-22 Білгород-Дністровський район, внаслідок чого загинули 17 людей, 31 людина отримала поранення.

Про це повідомляє у Телеграмі Одеської міськради опертивне командування «Південь», передає Укрінформ.

«Внаслідок нічного ракетного удару літаками стратегічної авіації Ту-22 з напрямку Чорного моря по Білгород-Дністровському району Одещини, 3 ракетами Х-22 вражено багатоквартирний будинок та дві бази відпочинку», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на 5:30 1 липня виявлено 17 загиблих, з них 1 дитина. Надано медичну допомогу 31 постраждалій особі, серед яких 4 дитини та вагітна жінка, врятовано з під завалів 8 осіб, з них 3 дитини.

Важких поранених госпіталізовано. Рятувальні роботи тривають. В місцях влучань працюють слідчо-оперативні групи.

Як повідомлялося, вночі ворог кілька разів атакував ракетами з допомогою літаків Су-35 чорноморське узбережжя області.

За даними речника Одеської ОВА Сергія Братчука, російські окупанти, не витримавши вогневого впливу наших артилерійських, ракетних та авіаційних підрозділів, залишили острів Зміїний. Таким чином Одещину повністю звільнено. Проте, ймовірність російських ракетних ударів залишається високою.