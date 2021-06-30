Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася 29 червня близько 22:40 в Тернополі. Водій автомобіля Chevrolet Aveo, рухаючись вулицею Руська в напрямку Мазепи, збив пішохода.

Чоловік раптово вибіг на дорогу, але в межах нерегульованого пішохідного переходу. Водій загальмувати не встиг.

В результаті удару перехожого доправили до лікарні. Медики констатували у нього забої та різано-колоті рани. Потерпілий на момент автопригоди перебував у стані алкогольного сп’яніння і згодом самовільно покинув лікувальний заклад.

Кермувальника освідчили – алкоголь не виявили. Вирішується питання про внесення даного факту в ЄРДР згідно зі статтею 286 (порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України.